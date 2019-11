Tunisie – Léglislatives : liste des nouveaux députés

L’Instance électorale (ISIE) a annoncé vendredi, lors d’une conférence de presse à Tunis, les résultats définitifs des élections législatives d’octobre 2019.

Sorti en tête des législatives, Ennahdha a obtenu 52 sièges, suivi de Qalb Tounès (38 sièges), du Courant démocrate (22 sièges), Al Karama (21) et Le Parti destourien libre (17).

Le mouvement Echaab a raflé 15 sièges et Tahya Tounès (14). Loin derrière, Machrou Tounès et Le parti Al Rahma avec 4 sièges chacun. Nidaa Tounès et l’Union démocratique républicaine et Al Badil seront représentés au parlement par 3 députés chacun.

Viennent ensuite Afek (2 sièges), l’Union démocratique sociale (1 siège) et me parti du Font populaire (1 siège).

Le reste des voix sont allées aux listes indépendantes

Ci-dessous la liste des nouveaux députés selon les circonscriptions électorales

Tunis 1

– Ennahdha: Rached Ghannouchi, Yamina Zoghlami

– Qalb Tounès Samira Chaouachi, Oussama Khelifi

– Le Courant démocrate: Samia Abbou

– Al Karama: Seifeddine Makhlouf

– Le Parti destourien libre: Neji Jrahi

– Le Parti Errahma: Salwa Ben Aicha

– Tahya Tounès: Mustapha Ben Ahmed

Tunis 2

– Qalb Tounes: Mounir Balti Hamdi, Merien Saidi

-PDL: Abir Moussi

– Ennahdha: Arwa Ben Abbas

– Couranbt démocrate: Hichem Ajbouni

– Tahya Tounes: Hichem Ben Ahmed

– Liste ” Nous sommes là”: Safi Said

– Al Karama: Yousri Dali

Manouba

– Ennahdha: Imed Khemiri, Latifa Habchi

– Qalb Tounès: Hassen Belhaj Ibrahim

– Courant démocrate: Sofien Makhloufi

– Al Karama: Rached Khiari

– Le parti Errahma: Mouadh Ben Dhiaf

– Echaab: Abderrazak Aouidet

Ariana

– Qalb Tounès: Iyadh Elloumi, Chiraz Chebbi

– Ennahdha: Sahbi Atig, Jamila Debch Ksiksi

– PDL: Boubaker Zkhama

– Courant démocrate: Nabil Hajji

– Al Karama: Abdellatif Aloui

– Errahma: Ahmed Ben Ayed

Ben Arous

– Ennahdha: Noureddine Bhiri, NessiBa Ben Ali

– Qalb Tounès: Amel Ouertatani, Khaled Guessouma

– Courant démocrate: Ghazi Chaouachi

– PDL: Samira Saihi

– Al Karama: Halima Hammami

– Errahma: Said Al Jaziri

– Tahya Tounès: Sonia Al Khachine

– L’UPR: Jamali Boudhouafa

Jendouba

– Qalb Tounès: Abdelhamid Marzouki, Chadia Hafsouni

– Ennahdha: Tawfik Zairi

– Echaab: Lotfi Ayadi

– Parti Front populaire: Mongi Rahoui

– Tahya Tounès: Kamel Aouadi

– Al Karama: Nidhal Saoudi

– Voix des Agriculteurs: Fayçal Tebbini

Sousse

– Ennahdha: Zied Ladhari, Wafa Attia

– Qalb Tounes: Ridha Charfeddine, Samira Baizik

– PDL: Mohamed Karim Krifa

– Courant démocrate: Ridha Zoghmi

– Al Karama: Miled Ben Dali

– Tahya Tounès: Houssine Jenayah

– Al Badil: Hafedh Zouari

– Afek: Mohamed Sadok Gahbich

Béja

– Qalb Tounès: Rafik Amara, Souhir Askri

– Ennahdha: Mohamed Goumani

– Echaab Ridha Dallaii

– PDL: Mustapha Gharbi

– Tahya Tounès: Hedi Mekni

Siliana

– Ennahdha: Belgacem Daraji

– Qalb Tounès: Mohamed Mourad Hamzaoui

– Liste indépendante “Badhl et Ataa” : Kheireddine Zahi

– Tahya Tounès: Ayachi Zamal

– PDL: Abderrazak Hosni

– Liste “Siliana dans nos yeux”: Hatem Mensi

Medenine

– Ennahdha: Ameur Larayadh, Marwa Ben Tamrout, Mohamed Lazhar Errrima, Hajer Bouzemi

– Echaab : Salem Labyadh, Leila Haddad

– Al Karama: Faker Chouikhi

– Tahya Tounes: Mabrouk Korchid

– Qalb Tounes: Naima Mansouri

Le Kef

– Qalb Tounès Hatem Mliki, Meriem Laghmani

– Ennahdha: Mokhtar Lammouchi

– Echaab: Hatem Boubakri

– Le Courant démocrate: Amal Saidi

– Machrou Tounès: Nessrine Lamari

Kasserine:

-Mouvement Ennahdha: Noureddine Arbaoui

-Qalb Tounes : Mohamed Ahmed Dalhoumi

-UPR : Ayet Allah Hichri

-La liste indépendante “Wafa Bel Ahd”: Mabrouk Khachnaoui

-Parti socialiste destourien :Mohamed Salah Ltifi

-Tahya Tounes: Kamel Hamzaoui

-La liste indépendante Excellence: Mohamed Zaâbi

-Nidaa Tounes:Ali Hermassi

Tataouine:

-Ennahdha:Béchir Khélifi-Jamila Jouini

-Coalition Al-Karama:Fateh Khélifi

-Machrou Tounes:Saib Wadhen

Bizerte:

-Qalb Tounes Ghazi Karoui-Ibtihaj Ben Hlel

-Ennahdha: Samir Dilou-Emna Ben Hamid

-Coalition Al-Karama:Ahmed Mouha

-Courant démocrate : Farhat Rajhi

-Parti destourien libre: Ali Tayachi

-Tahya Tounes: Mehdi Ben Gharbia

-3ich Tounsi:Olfa Tarres

Monastir:

-Parti destourien libre: Iyadh Allegue, Lamia Jaidane

-Ennahdha:Moncef Bou Ghattas-Samira Samii

-Qalb Tounes :Mohamed Skhiri

-Al-Badil:Jalel Zayati

-Union populaire républicaine:Adnen Ben Brahim

-Courant démocrate:Lazhar Chemli

-Echaâb:Houcem Moussa

Tozeur:

-Ennahdha:Bechr Chebbi

-La liste indépendante Citoyenneté et développement:Chokri Dhouibi

-Nidaa Tounes:Ali Jday

-Echaâb:Mohsen Arfaoui

Kébili:

-Ennahdha:Belkacem Hassan, Mahbouba Ben Dhifallah

-Echaâb:Zouhaier Maghzaoui

-Coalition Al-Karama: Habib Ben Sidhom

-Tahya Tounes:Mekki Zaghdoud

Sidi Bouzid:

-Ennahdha :Naoufel Jammali-Hayet amri

-Qalb Tounes :Nouha Issaoui

-Echaâb:Badreddine Gammoudi

-Coalition Al-Karama: Amin Missaoui

-Al-Mahaba:Issam Barkouki

-Courant démocrate:Lasaâd Hajlaoui

-Al-Badil:Fayçal Tahri

Gafsa:

-Ennahdha:Zeineb Brahmi

-Echaâb:Haykel Mekki

-Tahya Tounes: Lotfi Ali

-Qalb Tounes: Sofien Toubel

-La liste indépendante Jeunes indépendants: Ahmed Belgacem

-Machrou Tounes: Tarak Brahmi

-Union démocratique et sociale: Adnen Hajji

Nabeul 1:

-Ennahdha:Moez Belhaj Rhouma

-Qalb Tounes :Jawhar Mghirbi -Parti destourien libre:Thameur Saâd

-Courant démocrate:Mohamed Bouneni

-Coalition Al-Karama:Mondher Attia

-La liste Espoir et travail: Imen Bettaieb

-Tahya Tounes:Marouane Felfal

Nabeul 2:

-Qalb Tounes : Zouheier Makhlouf

-Ennahdha:Ahmed Gaâloul

-Parti destourien libre:Majdi Boudhina -Tahya Tounes:Walid Jalled

-Coalition Al-Karama:Naceur Boussin

-Courant démocrate:Hatem Karoui

Sfax 1:

-Ennahdha:Fathi Ayadi, Fayza Bouhlel

-Qalb Tounes : Sameh Damak

-Courant démocrate:Noôman El Euch

-Coalition Al-Karama:Ridha Jaouadi

-Parti destourien libre:Wissem Chaâri

-Echaâb:Abdessalam Ben Amara

Sfax 2:

-Ennahdha:Fayçal Derbal, Meriem Ben Belgacem

– Qalb Tounes : Safa Ghribi, Mohamed Hsayri

-Coalition Al-Karama:Mohamed Affes, Awatef Ftirich

-Courant démocrate: Salem Ktata

-Parti destourien libre:Hajer Naifer

-Echaâb:Ali Ben Oun

Mahdia:

-Qalb Tounes :Imed Ouled Jibril, Amira Charfeddine

-Ennahdha:Fathi Belgacem, Samir Hamida

-Parti destourien libre:Fadhel El-Wej

-Coalition Al-Karama:Ezzedine Ferjani

-Courant démocrate:Najmeddine Ben Salem

-Afek Tounes:Haythem Brahem

Zaghouan:

-Ennahdha:Abdelmajid Ammar

-Qalb Tounes : Jédidi Sboui

-Nidaa Tounes:Fakhreddine Chabchoub

-Parti destourien libre:Hamed Sghaier

-La liste Al-Khir:Chokri Belhadj Amara

Kairouan:

-Ennahdha:Saied Ferjani, Farida Abidi

-Qalb Tounes :Seifeddine Merghni, Sihem Chrigui

-Coalition Al-Karama:Maher Zid

-La liste Ligue verte:Sahbi Smara

-Courant démocrate:Nizar Makhloufi

-La liste Retour aux sources:Tarak Ftiti

-Echaâb:Khaled Krichi

Gabès:

-Ennahdha:Mohamed Zid, -Kenza Ajéla, Abdallah Hrizi

-Echaâb:Kamel Habib Fraj

-Qalb Tounes : Foued Thameur

-Courant démocrate: Dhiaddine Ben Omar

-Machrou Tounes:Hassouna Nasfi

Circonscription France 1:

-Ennahdha:Saida Ounissi

-Qalb Tounes :Lilia Bellil

-Courant démocrate:Zied Ghannay

-Liste Espoir et travail:Yassine Ayari

-Coalition Al-Karama:Omar Ghribi

Circonscription France 2:

-Ennahdha:Néji Jmal

-Qalb Tounes: Tahar Fraous Blel

-Coalition Al-Karama:Zied Hechmi

-Parti destourien libre:Zeineb Sfari

-Courant démocrate:Anouar Ben Chahed

Italie:

-Ennahdha:Oussama Alaya Seghaier

-Liste Kolna Tounes:Salem Ben Abdelali

-Courant démocrate:Majdi Kerbai

Allemagne:

-Ennahdha:Moussa Ben Ahmed

Continent américain et pays européens:

-Ennahdha:Rabeb Ben Latif

-Courant démocrate:Mounira Ayari

Pays arabes et reste du monde:

-Ennahdha:Maher Medhioub

-Courant démocrate:Mohamed Ammar