Les difficultés auxquelles sont confrontés les conseils municipaux exposés au président de la République

Le président de la République, Kais Saied, s’est entretenu avec le maire de la capitale, Souad Abderrahim, mardi 5 novembre au Palais de Carthage, indique un communiqué de la présidence.

Au terme de la rencontre, Abderrahim a déclaré qu’elle a soulevé au chef de l’Etat “les nombreux problèmes liés au travail des conseils municipaux et aux difficultés auxquelles ils sont confrontés” et lui a donné un aperçu de l’histoire de la municipalité de la capitale.

“L’entretien a porté également sur un certain nombre de sujets de préoccupation pour les citoyens, notamment les bâtiments qui menacent ruine, l’état des routes, les décharges, la propreté de l’environnement, la situation des cimetières et des parcs publics”, ajoute le communiqué citant Souad Abderrahim.

Elle a souligné le soutien du président de la République à la gouvernance locale et son souci de soutenir les conseils municipaux et les efforts qu’ils déploient, en particulier ceux des petites municipalités, et la nécessité de trouver des solutions aux problèmes actuels pour maintenir ces conseils à l’écoute des résidents et des citoyens et contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie et à la construction d’un avenir meilleur.