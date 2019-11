Temps partiellement voilé sur la plupart des régions à progressivement nuageux durant la nuit sur le nord avec pluies temporairement orageuses.

Vent de Sud Ouest assez fort de 40 à 50 km/h près des côtes et modéré à assez fort de 30 à 40 km/h ailleurs puis tournant au secteur Nord l’après-midi sur le nord.

Mer agitée à très agitée. Températures relativement en hausse et les maximales seront comprises entre 23 et 28 °C dans le nord et les hauteurs et entre 27 et 32 °C ailleurs.