CHAN Cameroun 2020 : aura lieu du 4 au 25 avril

La sixième édition du Championnat d’Afrique des Nations: CHAN Cameroun 2020, va se tenir du 4 au 25 avril 2020, a déclaré Narcisse Mouelle Kombi, ministre camerounais des sports et président du comité d’organisation (COCAN), au cours d’une conférence de presse tenue lundi à Yaoundé, à l’occasion de l’installation des membres du Comité d’organisation et du logo du COCAN qui aura à organiser le CHAN et la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2021, rapportent les médiax locaux.

Kombi a souligné, que la compétition, réservée aux joueurs des championnats locaux, va se disputer dans les trois villes et les 4 sites choisis par la commission d’inspection de la CAF lors de sa visite d’inspection au Cameroun du 24 au 30 septembre dernier.

Il s’agit du stade Omnisports de Yaoundé, le complexe sportif de Japoma et le stade de Bepanda à Douala, et le stade Omnisports de Limbe dans le Sud-ouest du Cameroun.

Seize (16) pays dont la Tunisie, rappelle-t-on, participeront à cette sixième édition dont la deuxième avait été remportée en 2011 par les Aigles de Carthage.

Les autres pays sont: Burkina Faso, Cameroun (pays hôte), Congo, Guinée, Mali, Maroc, Namibie, Niger, Ouganda, RD Conco, Rwanda, Tanzanie, Togo, Zambie et Zimbabwe.

Le tirage au sort sera effectué au mois janvier 2020, a ajouté le ministre des sports sans en préciser la date.