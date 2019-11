Tunisie : Les enfants surdoués, désormais admis à l’inscription précoce à la première année de l’enseignement de base

Les enfants surdoués seront désormais admis à l’inscription précoce en première année de l’enseignement de base, selon une circulaire du ministre de l’Education, Hatem Ben Salem parue, mardi 29 octobre courant.

Selon la même source, les enfants surdoués qui seront inscrits d’une façon précoce à la première année de l’enseignement de base, devant avoir un dossier portant une demande écrite accompagnée d’un rapport émis par le département de psychiatrie infantile qui indique le degré d’intelligence de l’enfant.

La circulaire stipule que la demande doit être transmise à l’expert en psychologie éducative relevant de délégation régionale de l’éducation, afin d’examiner le dossier et établir un rapport annexé de son avis sur la base d’un entretien avec l’enfant en question et son tuteur, doublé d’un test évaluatif effectué par le conseil de classe de l’école qu’il souhaite intégrer.

Le dossier, appuyé par l’avis du conseil de classe et signé par l’inspecteur de la langue arabe, doit être transmis au ministre de l’Education pour approbation, conformément à la circulaire qui a convié toutes les personnes concernées par cette procédure à s’y conformer et à en appliquer pleinement les dispositions.

Le ministre de l’Education, a évoqué l’application de l’article 16 de la loi n ° 80 de 2002 sur la loi d’orientation relative à l’éducation scolaire, laquelle stipule que l’enseignement préscolaire se déroule dans des établissements et des espaces consacrés aux enfants dont l’âge varie entre trois et six ans et destinés à formation et à la préparation à l’enseignement scolaire.