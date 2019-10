Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 27 octobre 2019

Temps parfois nuageux avec pluies orageuses sur la plupart des régions, ces pluies seront temporairement intenses et en quantités localement, importantes sur les régions côtières Est y compris le sud-est. Chute de grêle et coups de foudre localisés.

Vent de secteur Nord assez fort de 30 à 45 km/h près des côtes Est, faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs et dépassant temporairement 70 km/h sous orages.

Mer agitée dans le golfe de Gabès et peu agitée dans les autres zones devenant agitée sur les côtes Est et les températures maximales seront comprises généralement entre 18 et 23 degrés , voisines de 16 degrés dans les hauteurs et atteignant 25 degrés à l’extrême sud.