Le palmarès des IIèmes Rencontres internationales du film anticorruption (RIFAC) a été annoncé dimanche soir lors de la soirée de cloture du festival.

Le festival qui s’est déroulé du 17 au 20 octobre courant à la Cité de la culture à Tunis, a vu la participation de 22 films issus de 22 pays dont 9 proviennent de pays arabes. Le RIFAC propose une Compétition pour les courts métrages ouverte aux films de science fiction, de fiction, documentaires et d’animation. Il s’agit de films produits en 2018 qui ne dépassent pas les 15 mn.

Voici la liste des films récompensés:

Prix du Scénario : Exquo

– “Contrat” de Bilel Rahmouni ( Tunisie) et “Karma” de Mohamed Ismael Amara (Tunisie)

Reportages d’investigation :

1- Reportages étrangers : DW Ar “Commerce des médicaments quels dangers pour la santé”

2- Reportages Tunisiens: “Trafic de drogue entre la Tunisie et le Maroc” de Marwa Mahjoub

Courts-Métrages:

– Grand Prix : “Lil Dady” (Bou Al3ila) de Mortadha Ghannouchi (Tunisie)

Prix spécial du Jury: Ex?quo

– “Memorandum” de Mario Manriquez (Argentine) et “Starvation” de Zahra Rostampour (Iran)

Prix du Public: “RAS” Collectif Long et Court (Tunisie)

Mention spéciale du jury: “La ligne n° 13” de Sami Nasri (Tunisie)

Rappelons que les 10 reportages d’investigation retenus dans la compétition représentent 6 pays, à savoir la Tunisie, l’Egypte, la Maroc, la Mauritanie, la France et l’Allemagne.

Le festival est organisé à l’initiative de l’Instance nationale de lutte contre la corruption avec le soutien des ministères des Affaires Culturelles, de l’Education et de la Jeunesse et des Sports, de l’Organisme tunisien des Droits d’auteur et des droits voisins (OTDAV), de la Cité de la Culture et du Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI).

Des partenaires étrangers sont associés à l’évènement, à savoir l’agence Coréenne de coopération internationale (KOICA), l’agence allemande de coopération internationale (GIZ) et l’Institut Français de Tunisie (IFT).