Tunisie : Ouverture des deuxièmes Rencontres internationales du film anti-corruption

La deuxième édition des Rencontres internationales du film anti-corruption (RIFAC) a été ouverte jeudi soir au cours d’une cérémonie officielle organisée à la salle Tahar Cheriaa de la Cinémathèque tunisienne.

Ce nouveau rendez-vous du RIFAC qui se tient, du 17 au 20 octobre 2019 est organisé à la cité de la culture, à l’initiative de l’Instance nationale de Lutte contre la Corruption (INLUCC) dont le Président, le bâtonnier Chawki Tabib est le président d’honneur. Il est placé sous la direction artistique de Brahim Letaief, réalisateur et ancien directeur des Journées Cinématographiques de Carthage.

Le Festival rend hommage à des figures du paysage cinématographique tunisien, récemment décédées, Youssef Ben Youssef (directeur de la photographie), Néjib Ayad (producteur), Chiraz Bouzidi (réalisatrice) et Chawki Mejri (metteur en scène et réalisateur).

“Fataria”, nouveau long-métrage tunisien réalisé par Walid Tayaa a été le film d’ouverture, projeté en présence du réalisateur et trois de ses acteurs. Devant une large audience, le festival a démarré par la présentation des membres des jurys aux trois compétitions des Rencontres, dédiées au court-métrage, au journalisme d’investigation et au scénario.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence de Mohamed Zine Elabidine, ministre des Affaires Culturelles, Hatem Ben Salem, ministre de l’Education, Abdelkoddous Saadaoui, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la jeunesse et des Sports et un représentant de l’Isesco en plus de plusieurs hôtes présents à Tunis à l’occasion du Forum international annuel des instances de lutte contre la corruption organisé les 17 et 18 octobre.

Une pause musicale a été donnée par un groupe de musiciens dont le répertoire s’inspire du quotidien tunisien en relation la vie politique et tout l’inconfort qui règne dans le pays. Ils ont chanté en dialectal tunisien et une interprétation qui est paradoxalement pleine d’humour et de joie de vivre.

Les Rencontres sont organisées avec le soutien des ministères des Affaires Culturelles, de l’Education et de la Jeunesse et des Sports, de l’Organisme tunisien des Droits d’auteur et des droits voisins (OTDAV), de la Cité de la Culture et du Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI).

Des partenaires étrangers s’associent également à l’évènement, à savoir l’agence Coréenne de coopération internationale (KOICA), l’agence allemande de coopération internationale (GIZ) et l’Institut Français de Tunisie (IFT).