Coupe Libertadores-2020 : Le stade Maracana accueillera la finale

La Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) dont le siège est à Luque au Paraguay a décidé de faire jouer la finale de la Copa Libertadores 2020 au stade Maracana, mythique enceinte carioca.

A l’occasion de cette finale de la plus grande compétition sud-américaine, prévue le samedi 21 novembre 2020, la ville de Rio fêtera les 70 ans de cette mythique enceinte sportive.

Le Tenant du titre de la Copa Libertadores 2020, créée en 1960, est le club argentin de River Plate, alors que le club le plus titré reste le CA Independiente, avec sept coupes, suivi de Francisco Sa, tous deux de l’Argentine.

Le vainqueur de la compétition est désigné champion d’Amérique du Sud et représentera la CONMEBOL lors de la Coupe du Monde des clubs-2019 de la Recopa Sud-americana-2020.

Le meilleur buteur de la Copa Libertadores reste l’Equatorien Alberto Spencer, surnommé “Cabeza Magica”, auteur de 54 buts. Il est considéré comme le plus grand footballeur équatorien de tous les temps.

Pour sa part, le stade Mario Kempes à Cordoba en Argentine abritera la finale Copa sud-americana 2020, deuxième compétition sud-américaine.

Cette compétition a été lancée en 2020 et regroupe, chaque année, les clubs d’Amérique du Sud et de la CONCACAF. L’équipe brésilienne d’Athletico Paranaense est la détentrice du titre , alors que les clubs argentins de Boca Juniors et independiente sont les plus titrés, avec deux sacres chacun.