Des passages nuageux seront plus abondants sur le sud-est avec orages et pluies isolés. Vent de secteur Ouest sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud faible à modéré de 15 à 30 km/h puis tournant au secteur Nord l’après-midi sur le nord. La mer sera peu agitée.

Les températures maximales seront comprises généralement 24 et 29 degrés et voisines de 22 degrés dans les hauteurs ouest.