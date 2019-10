Présidentielle 2019 : Changement de 1326 membres de l’ISIE affectés dans les centres et les bureaux de vote

L’ISIE a changé 1326 de ses membres affectés dans les centres et les bureaux de vote, entre le premier et le second tour de la présidentielle et les élections législatives, pour incompétence ou indiscipline ou absence d’indépendance, a indiqué le membre de l’Instance, Adel Brinsi, lors d’une conférence de presse, tenue, dimanche, au palais des Congrès à Tunis.

Il a précisé que ” 1018 membres ont été changés, entre le premier tour de la présidentielle et les législatives et 308 membres ont été permutés, entre les législatives et le second tour de la présidentielle, dans l’ensemble des centres et bureaux de vote “.

L’UGTT avait exprimé, mercredi, dans son rapport sur l’observation des élections législatives, sa préoccupation face au “manque de réactivité” affiché par l’ISIE, par rapport aux recommandations de ses observateurs et les violations relevées dans le rapport de l’Observatoire syndical pour la supervision des élections sur le premier tour de l’élection présidentielle.

L’UGTT avait souligné que ” l’ISIE n’a pas revu la liste des chefs de centres de vote et n’avait pas remplacé ceux dont l’affiliation à des partis politiques a été avérée, ceux qui ne maitrisent pas les aspects juridiques du processus électoral, ni ceux qui ont commis des infractions envers les électeurs ou bien envers les observateurs “.

Le président de l’ISIE Nabil Bafoun, a, de son côté, affirmé dimanche, que l’observation est une institution juridique, estimant que l’Instance a réagi avec elle ” de la manière requise “.

Il a souligné que l’ISIE se réfère, dans ses activités, aux rapports préparés par 1200 agents assermentés, chargés de contrôler le déroulement de l’opération électorale.

L’instance a pris plusieurs décisions sur la base de ces rapports, dont le transfert de dossiers au ministère public et l’application des dispositions de l’article 143 de la loi organique relative aux élections et aux référendums, pour annuler totalement ou partiellement, des listes lors des élections législatives.

S’agissant de la demande de récusation de certains membres de bureaux de vote pour leur appartenance partisane, Baffoun avait précisé que la liste des agents a été publiée avant les élections, tout en ouvrant la voie aux recours.

Il avait assuré que l’ISIE surveille ses agents et si leur appartenance politique est prouvée, elle va renoncer à leurs services, d’autant plus que plusieurs d’entre eux ont été renvoyés lors des rendez-vous électoraux précédents, pour des motifs d’indiscipline ou d’incompétence ou de non indépendance.