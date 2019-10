Présidentielle 2019 : Arrestation d’un coordinateur de l’observatoire Chahed

” Les forces de sécurité ont arrêté le coordinateur de l’observatoire Chahed, dans la circonscription Tunis1, qui avait filmé avec son téléphone portable, une opération de distribution d’argent effectuée par une personne devant le bureau de vote d’El Kabbaria “, a indiqué la coordinatrice de l’observatoire Chahed pour le contrôle des élections, Aziza Hamrouni, dimanche, dans une déclaration à l’agence TAP.

” L’observatoire Chahed proteste contre l’arrestation de son coordinateur, alors que la loi l’autorise à observer l’opération électorale “, a souligné Hamrouni, exprimant son étonnement pour la non arrestation de la personne qui était en train de distribuer de l’argent.

L’Observatoire Chahed pour le contrôle des élections avait appelé l’ISIE, dans un communiqué, publié dimanche, à intervenir d’urgence et à ordonner aux chefs des centres et bureaux de vote de permettre aux représentants des candidats du premier tour à l’élection présidentielle, d’observer ce second tour.

L’observatoire avait dénoncé, également, la décision de l’ISIE, en date du 12 octobre, d’interdire aux représentants des candidats du premier tour, d’accéder aux bureaux de vote pour observer l’opération du vote et garantir, ainsi, la transparence et l’intégrité de l’élection pour pouvoir, éventuellement, introduire des recours conformément à l’article 147 de la loi électorale.

Plus tôt dans la journée, l’ISIE avait déclaré dans une conférence de presse au Palais des Congrès à Tunis, avoir accordé des accréditations à 33094 représentants des deux candidats qualifiés pour le deuxième tour de l’élection présidentielle, en plus des 18 mille observateurs Tunisiens, 700 étrangers sans compter les journalistes (2100) et des personnalités hôtes (320).