Législatives 2019 : Résultat serré entre listes candidates dans plusieurs circonscriptions

Nabil Azizi, membre du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, a déclaré que les résultats du décompte des voix exprimés lors du scrutin législatif révèlent un résultat serré entre des listes candidates dans plusieurs circonscriptions électorales.

Ceci exige, a-t-il expliqué, davantage de minutie dans la procédure de comptage des voix et dans l’examen des rapports relatives aux irrégularités et infractions recensées pendant la campagne électorale, le silence électoral et le jour de vote, notamment avant la proclamation des résultats.

Il a précisé que l’Instance reçoit les résultats du dépouillement au fur et à mesure en provenance des différentes circonscriptions électorales.

Certaines circonscriptions ont déjà terminé l’opération le dépouillement, à l’instar de Tataouine, Tozeur, Kebili, Zaghouan et Allemagne.Dans d’autres circonscriptions, notamment celles de l’étranger, le décompte des voix est en cours, a-t-il ajouté.

Nabil Azizi a, par ailleurs, indiqué que le conseil de l’ISIE se réunira mercredi pour examiner les rapports sur les infractions et irrégularités enregistrées et transmis par les instances régionales, les observateurs et d’autres parties concernées par les élections.

Il a tenu à souligner que l’ISIE pourrait, dans ce cas, appliquer l’article 143 de la loi électorale qui dispose que l’instance électorale “vérifie le respect par les vainqueurs aux élections des dispositions relatives à la période électorale et à son financement. Elle peut décider l’annulation partielle ou totale des résultats des vainqueurs s’il s’avère que les violations desdites dispositions ont affecté les résultats électoraux d’une manière substantielle et déterminante”.

L’ISIE tient ce lundi à 19h00 une conférence de presse pour communiquer l’état d’avancement de l’opération de décompte des voix dans les différentes circonscriptions électorales.