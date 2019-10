Législatives 2019 : Le SNJT appelle les journalistes à signaler toute attaque éventuelle dont ils pourraient être la cible

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a appelé samedi les journalistes à signaler les attaques dont ils pourraient être la cible lors du scrutin législatif prévu dimanche, tout au long du processus de dépouillement et de l’annonce des résultats.

Dans un communiqué, le Syndicat a expliqué qu’il avait placé à la disposition des journalistes une équipe de surveillance au centre de la sécurité relevant du SNJT et des volontaires déployés dans 20 gouvernorats “pour assurer aux journalistes un environnement sûr pendant le processus électoral et une couverture objective et équilibrée basée sur l’observation du processus électoral et une couverture détaillée afin de renforcer la confiance des citoyens dans la crédibilité du processus électoral”.

Par ailleurs, le Syndicat s’est déclaré préoccupé par “les indicateurs négatifs” enregistrés lors du premier tour de l’élection présidentielle et a appelé l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE) à combler les lacunes constatées en ce qui concerne la limitation de la liberté de travail dans les bureaux de vote et les centres de dépouillement.

Le SNJT a également appelé tous les acteurs politiques et candidats aux élections législatives à respecter la nature du travail des journalistes et à ne pas les impliquer dans des conflits politiques tout au long du processus électoral.

D’autre part, le Syndicat a exhorté tous les journalistes à prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter les agressions en portant leur dossard distinctif et leur badge d’accréditation remis par l’ISIE. Il a également souligné que la solidarité professionnelle des journalistes constituait le meilleur soutien pour le travail des journalistes sur le terrain et garantissait leur sécurité face à ce qui pouvait les affecter lors de la couverture du processus électoral.

Dans le même contexte, une délégation du bureau exécutif du Syndicat national des journalistes tunisiens, a reçu samedi, une délégation de l’Union européenne, composée de quatre députés et de représentants de l’unité des observateurs de l’Union européenne.

Selon un communiqué de presse, le syndicat a souligné l’importance du rôle de l’unité d’observation des élections de l’Union européenne, qui “doit rester neutre et ne pas s’aligner sur un parti politique”.

Le syndicat a souligné la nécessité de respecter l’indépendance du pouvoir judiciaire, qui garantit la transparence et l’équité du processus électoral.