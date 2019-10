Tribune – Tunisie-Elections  : Est-ce la lutte finale avec l’hydre islamo-mafieuse ?

Certains que je peux comprendre sont chauffés à blanc contre ce qu’ils jugent comme truand. Mises à part les victimes des régions que je sais paupérisées dans le cadre du démantèlement des assises de l’Etat, les autres, à l’analyse du peu de réponses étayées et constructives du comment et des étapes que Kaïs Saïed attend de leur part, puisqu’il affirme que ce sont les jeunes qui proposent et sont porteurs de projets en rupture avec ce système honni, sont de sincères citoyens ayant bavé de ces années de honte.

D’autres encore sont les petits bobos petits intellos de pacotille ou petits universitaires au rabais, ou joueurs de ping pong, rami au café qui se sont tout d’un coup découverts révolutionnaires.

Oui à première vue Kaïs Saïed est l’outsider sans moyens ! Non connecté ! Prônant le retour des valeurs … dont la charia ! Espérant que la femme sera et restera protégée par son tuteur ! Qui devra assurer son rôle de chef donc sera prioritaire pour travailler. Dans l’attente, les femmes diplômées ou non diplômées n’ont pas à chercher un emploi puisqu’il y aura toujours un homme pour subvenir à leurs besoins !

Ce messie nouveau est le prototype attendu de la “Daoula islamiya“ et le reste lui échappe ! Le Makhlouf prend le relais, et Ghannouchi prend la bouée de sauvetage de la dernière bataille des Frères musulmans. La Nahdha se divise avec fracas et notre petit Y.C y voit l’alternative au Destour…

Les scénarios ont cela de pertinent. Pour qu’une tactique d’un scénario réussisse, il faut que les alternatives soient solidaires, donc :

-Justice garantie (madhmouna) ;

-Cyberguerre avec moyens conséquents ;

-Un petit ego qui ne voit que son court terme gojo ;

-Une fitna amplifiée par des médias buzz ;

-Des partis politiques laminés.

Dernière bataille

La dernière bataille que nous devons mener est nécessaire parce que c’est une question de vie ou de mort !

Notre défi est national et il s’agit de la lutte finale avec l’hydre islamo-mafieuse qui a perdu toutes les alternatives au niveau géopolitique et qui traîne des casseroles et des vrais dossiers au-delà du fisc ou de la corruption. Bien en au-delà, puisque c’est de haute trahison qu’il s’agit, passible de ce que nous, nous savons.

Il ne s’agit donc nullement du candidat KS qui est dépassé et totalement inséré dans la pieuvre sans forcément la maîtriser ou la connaître en profondeur ! Cette pieuvre qui se débat dans la dernière, la toute dernière bataille de Nahdha !

Le réveil des terroristes Daech que nous voyons resurgir avec 9amis et sacs noirs donne le signal de la confrontation, possible, certaine et peut-être nécessaire !

Aziza Dargouth