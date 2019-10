Mohamed Chaouch : Le taux de mortalité maternelle est très élevé en Tunisie

“Le taux de mortalité maternelle est trés élevé en Tunisie soit 44.8 pc pour 100 mille naissances en 2019”, a déclaré le responsable du programme national de la santé maternelle et infantile, lors d’une réunion, tenue mercredi à Tunis, consacrée à la présentation de la stratégie nationale de la santé maternelle et néonatale 2020-2024.

Chaouch a indiqué, dans ce contexte qu’en dépit du progrès réalisé en matière de santé maternelle et néonatale (99% des femmes contrôlent leur grossesses au moins 1 fois et 99% des femmes accouchent dans les établissements sanitaires), le taux de mortalité maternelle demeure élevé et “loin des chiffres souhaités”.

Il a signalé que la stratégie nationale de la santé maternelle et néonatale, dont la mise en œuvre s’étale sur une période de 5 ans (2020-2024) moyennant un cout de 32 millions de dinars, a été mise à jour grace à une initiative du ministère de la santé publique en collaboration avec le Fonds des nations unies pour la population (FNUAP), l’organisation mondiale de la santé (OMS), le fonds des nations unies pour l’enfance (UNICEF) et le programme commun des Nations Unies sur le VIH / SIDA (ONUSIDA).

Cette stratégie comprend 5 axes à savoir: la mise à disposition des prestations sanitaires à toutes les catégories sociales et aux régions de manière permanente, l’amélioration de la qualité de ces prestations et de la gouvernance en matière de santé maternelle et néonatale, la gestion des ressources et le renforcement du rôle de la société civile pour la promotion de la santé maternelle et néonatale.

Pour sa part, la représentante du FNUAP-Tunisie, Rym Fayala, a mis l’acent sur l’importance de ce programme intégré, qui inclut des partenaires de haut niveau, et fournit l’aide logistique et en ressources humaines au ministère de la santé afin d’actualiser la stratégie nationale de santé maternelle et néonatale, ajoutant que des consultations nationales et régionales ont été organisées dans ce cadre.

Fayala a souligné l’engagement du FNUAP à financer ce projet notamment dans le domaine de la prévention et la sensibilisation des mères à la nécessité de consulter les gynécologues et de bénéficier des moyens de contraception auprès des planning familial.