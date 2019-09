Accord entre CAWTAR et IBSAR pour la conversion des publications tunisiennes et arabes en écriture braille

Les personnes malvoyantes auront désormais accès aux publications tunisiennes et arabes du Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche (CAWTAR), à la faveur d’un accord de partenariat signé entre le centre et l’Association “Ibsar”, en vertu duquel, ces publications seront disponibles en écriture braille ou à travers la technologie EPUB3 de publication électronique.

Conformément à cet accord, signé au cours de cette semaine, le centre CAWTAR mettra sa base de données à la disposition de l’association “Ibsar”, qui se chargera de l’impression de ces documents et de la conversion des œuvres en écriture braille, et ce dans l’objectif de promouvoir les connaissances des jeunes malvoyants, la consolidation de leur intégration sociale et culturelle et la consécration du principe de l’égalité de tous en termes d’accès à l’information.

Soukaina Bouraoui, présidente de “CAWTAR” a souligné dans une déclaration faite en marge de la cérémonie de signature, l’importance de cette initiative destinée aux personnes à besoins spécifiques et son rôle instructif, ajoutant que l’accord fournira l’opportunité de faire sortir cette catégorie de personnes de leur “isolement cognitif” dû à l’absence d’œuvres en écriture braille.

Pour sa part, le président de l’association “Ibsar”, Mohammed Mansouri, a indiqué que le centre “CAWTAR” était la première structure à engager ce genre d’initiative et à croire dans les objectifs de l’association, contre la marginalisation des personnes ayant une déficience visuelle.