Tunisie : Pour la reprise, Jihen Miled surprend son mari avec la complicité de Samir Elwafi

Naoufel Ouertani a donné rendez-vous à ses téléspectateurs, samedi 28 septembre 2019, pour présenter Dima Labes.
Pour la reprise, son épouse Jihen Miled a décidé de lui faire une surprise avec la complicité de son équipe et de son invité, Samir Elwafi.
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قعدت نخمم…ياربي اشنيه المفاجاه اللي نعملها لنوفل في الحلقه الاولى من ديما لاباس؟؟ اشنيه ياربي؟ خاتر نوفل موش من الناس اللي تتعدى حاجه في برنامجو مايكونش يعلم بيها..هههه…و الحق عاونوني الكل باش نوفل مايسمع بشيء لوين….. و عملت حاجه اللي سنين ربي قلت عليها لا… وتشجعت و عملتها هههه و شفت الفرحه في عينيه…بالدنيا و مافيها…ربي يفضلك لينا @naoufelouertani هههه و رد بالك المفاجات الجايه اخطر هههه و سمير كان شاهد ماشفشي حاجه ههه @samir_elwafi