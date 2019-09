Tunisie : Mohamed Ennaceur préside une cérémonie en l’honneur des athlètes et des dirigeants sportifs

Le président de la République par intérim, Mohamed Ennaceur, a présidé, mardi, au palais de Carthage, une cérémonie en l’honneur des sportifs qui se sont distingués à l’échelle régionale et internationale, et des dirigeants qui ont contribué au développement du sport et du domaine de la jeunesse.

A cette occasion, le président de la République a souligné que cet hommage représente un message d’encouragement à tous les efforts consentis en faveur du sport tunisien, mettant l’accent sur l’importance du sport dans l’enracinement des valeurs de la persévérance, du sacrifice et du dépassement de soi.

Ennaceur a également mis en exergue le rôle du sport comme moyen de hisser haut le drapeau national dans les grandes manifestations internationales et comme vecteur important dans le développement du pays.

Il a salué les sportifs performants qui ont fait honneur à leur pays, ainsi que les dirigeants, les techniciens et les journalistes sportifs pour leur rôle complémentaire dans ce domaine.

Le président de la République a appelé la famille sportive élargie à poursuivre le travail avec le même sérieux et même détermination, dans le cadre du fair-play, pour que le drapeau national flotte de nouveau dans toutes les manifestations internationales.

La cérémonie s’est déroulée en présence notamment de la ministre de la jeunesse et des sports, Sonia Ben Cheikh, du président du Comité national olympique tunisien, Mehrez Boussayène, ainsi que d’un certain nombre de présidents de fédérations sportives, d’athlètes et de journalistes sportifs.

Le chef de l’Etat a ensuite procédé à la remise des insignes de l’Ordre de la République à plusieurs personnalités sportives. Il s’agit de :

1ère classe : Younès Chetali

2e classe : Mehrez Boussayène

3e classe : Rabiaa Dakhlaoui, Wadii Jari, Ali Benzarti, Mourad Mestiri

Mohamed Ennaceur a également remis les insignes de l’Ordre du mérite sportif (4e classe) aux sportifs suivants:

Nihel Cheikhrouhou (judo)

Mouna Béji (boule et pétanque)

Monaem El Abed (premier Tunisien participant aux jeux paralympiques à Séoul 1988).