Législatives 2019 : Les promesses électorales à Gabès et Sfax

La liste indépendante “La voix de Gabès” candidate pour les élections législatives, dans la circonscription de Gabès, s’est engagée dimanche, dans son programme électoral, à prendre les mesures nécessaires pour parachever la création des instances constitutionnelles et principalement, la cour constitutionnelle, lutter contre la corruption, le terrorisme et l’extrêmisme et promulguer des lois strictes pour lutter contre la criminalité.

La liste a indiqué dans son programme qui a été distribué dans le marché hebdomadaire de Gabès, qu’elle va améliorer le pouvoir d’achat du citoyen, le système de l’enseignement et les services de santé et défendre le droit du gouvernorat à un développement durable .

Toujours à Gabès, la liste de “Nidaa Tounes” a eu des contacts directs avec les citoyens au marché hebdomadaire de la ville, où elle a distribué son programme électoral. Elle s’y engage à lutter contre les dangers de la pollution, à mettre fin à la surexploitation de la nappe phréatique par les sociétés industrielles, à accélérer la réalisation de stations de dessalement à Gabès et Zarat et des puits profonds pour permettre à l’agriculture de reprendre sa place dans le gouvernorat.

Elle va aussi, augmenter le nombre de délégations et trouver des investisseurs étrangers pour le projet du nouveau hôpital universitaire et développer les hôpitaux aux niveaux régional et local outre l’activation du projet de la zone touristique à Chott Hamrouni (Gabès sud) et de tourisme de santé à El Khebayet (El Hamma).

Elle affirme qu’elle va dynamiser le tourisme de montagne et revaloriser le patrimoine artisanal dans le gouvernorat.

A Kasserine, la liste de “Nidaa Tounes”, a organisé un meeting pour présenter son programme électoral. Le président de cette liste, Ali Hermassi s’est engagé à réaliser le développement global dans la région et à revendiquer l’équité sociale dans la répartition des projets et des budgets.

Il a souligné qu’il va impulser l’investissement intérieur, par la création de zones industrielles et la simplification des procédures juridiques, pour encourager les jeunes à s’implanter à leur propre compte.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a affirmé qu’il va traiter sérieusement, le dossier des martyrs et des blessés de la révolution, régulariser la situation des ouvriers des chantiers, développer la décentralisation, créer une zone franche avec l’Algérie, implanter un pôle de santé et développer l’agriculture dans la région.