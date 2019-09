Présidentielle 2019 : Mounir Baatour soutient et défend son client Nabil Karoui

Me Mounir Baatour, président de l’association Shams pour les droits des homosexuels et président du parti libéral tunisien (PLT) a annoncé son soutien envers le candidat du second tour, Nabil Karoui.

Dans un communiqué rendu public sur Facebook, Baatour affirme avoir rendu visite au candidat dans sa prison qui avait demandé à l’avocat de prendre sa défense.

Me Baatour a accepté la mission et se dit ” fier, en effet, de défendre ce qui est parfaitement inacceptable dans un État de droit. Il y a là, pour moi, comme une solidarité de détenus injustement internés par un système qui se protège plus qu’il ne cherche la justice.”