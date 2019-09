Ouverture des candidatures pour le 3ème Prix International de Musicologie “Mahmoud Guettat”

Les candidatures pour la 3ème édition du Prix International de Musicologie “Mahmoud Guettat” sont ouvertes, jeudi 18 septembre 2019 aux chercheurs en musicologie du monde entier.

Ce prix est co-organisé par l’Institut Supérieur de musique de Tunis (ISMT), le Centre de musiques arabes et méditerranéennes (CMAM, Ennejma Ezzahra) et le ministère des Affaires culturelles représenté par l’Etablissement National pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA).

Le dernier délai pour l’envoi des dossiers de candidature est fixé pour le 31 octobre prochain, selon le comité d’organisation. Les travaux publiés sont à envoyer ou à déposer directement auprès de l’Institut Supérieur de Musique (20 avenue de Paris, Tunis 1000, Tunisie).

Tout chercheur en musicologie intéressé est invité à postuler en envoyant sa candidature, sous la forme d’un ouvrage récent et original ou d’un livre sur la traduction d’un texte musical.

Ce prix concerne toute recherche ou sujet original concernant la musicologie, publiés sous forme d’ouvrages en arabe, en français ou en anglais. Il est aussi mentionné que seulement les publications publiées après le 1er janvier 2016, sont éligibles.

Chaque candidat est prié d’envoyer trois exemplaires de son ouvrage. Toute copie qui s’avère être une réédition d’un ancien livre ne sera pas prise en compte. Ce prix ne concerne pas les ouvrages ayant fait l’objet d’un prix national ou international.

Le Prix International de Musicologie est baptisé au nom de Mahmoud Guettat en guise de reconnaissances à l’œuvre et l’apport scientifique de ce professeur émérite à l’Université de Tunis, chercheur spécialiste en musicologie et civilisation arabo-musulmane. En 1982, il a été derrière la création de l’ISMT et l’introduction de l’enseignement musicologique à l’Université tunisienne

Guettat occupe plusieurs responsabilités, en relation avec son domaine de recherche, dans des organismes, institutions et projets d’envergure nationale, arabe et internationale dont l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts (Beït al-Hikma) et l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) et la Ligue arabe.

A son actif plusieurs articles et livres en langue arabe et française, comme “La musique classique du Maghreb”, “Etudes sur la musique arabe” et “La musique arabe et turque”, “La musique arabo-andalouse, l’empreinte du Maghreb”, “Le patrimoine musical arabe: l’Ecole Maghreb-andalouse” et “Musique du monde arabo-musulman /Guide bibliographique et discographique”.

Le prix International de Musicologie “Mahmoud Guettat” est une récompense annuelle initiée en 2016 par le ministère des Affaires culturelles afin d’encourager la recherche musicologique.

Le premier prix des éditions 2017 et 2018 est revenu, respectivement, au Tunisien Mohamed Masmoudi (L’anthropologie du rythme dans les oasis: les oasis du Jérid tunisien un modèle) et au Français Luc-Charles Dominique (Les “Bandes de Violons” en Europe: cinq siècles de transferts culturels).

La cérémonie de remise des prix de l’édition 2019 (deux prix en plus d’un troisième prix honorifique), aura lieu le 22 novembre prochain à Tunis.