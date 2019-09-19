Tunisie : Naoufel Ouertani reprend du service (vidéo)

Le présentateur télé, Naoufel Ouertani, a enregistré une vidéo pour annoncer son retour sur le petit écran.
Il donne rendez-vous à ses téléspectateurs, samedi 28 septembre 2019, sur le plateau de Dima Labes sur la chaîne Attessia Tv.
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حبيبي @naoufelouertani ديما لاباس…يرجعلكم نوفل نهار 28 سبتمبر على قناة التاسعه نحب نشكر كل واحد سال على نوفل و حب يطمان عليه..حب الناس نعمه و نحسوها في وقت الضيق و الغصره وقت تلقى الناس تسال عليك و تلوج اخبارك..كبير على صغير مااعزكم على قلوبنا..كل من وقفني في شارع في اداره في مارشي في grande surface …جاو على خاطرك يانوفل من البعيد للموزاييك استناوني بالسوايع باش يسالني سامحني جيجي حبيت نطمان على نوفل!باش تشريها محبة الناس..ربي ياخذ بخاطركم و يطمنكم على كل حبيب…ماكذبتش عليكم وقت قلتلكم نوفل راجع و بقوه انشاء الله نحبكم