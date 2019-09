Présidentielle 2019 : Mission commune IRI-IND pour l’observation des élections

L’Institut républicain international (IRI) et l’Institut national démocratique (NDI) ont annoncé, vendredi, l’arrivée de leur mission commune pour observer l’élection présidentielle anticipée 2019. Elle est composée de 32 membres regroupant des dirigeants politiques et diplomatiques et d’anciens responsables élus et du gouvernement et de responsables régionaux dans le domaine des élections.

Selon un communiqué commun publié par les deux instituts américains, la délégation est conduite par Daniel Twining, président de l’IRI, Margaret Patricia Curran, ancienne députée du Parti travailliste écossais, et Leslie Campbell, présidente du NDI pour la région MENA.

Les membres de la délégation seront répartis, le 15 septembre, jour du scrutin, sur au moins 19 circonscriptions électorales dans toutes les régions du pays.

Les membres de la délégation rejoindront les 8 observateurs à long terme du NDI et de l’IRI et les 7 membres de l’équipe principale. Ces derniers sont mobilisés depuis mi-août et resteront en Tunisie jusqu’à la fin du processus électoral.

La délégation va publier les dernières observations sur un site internet créé à cet effet (Portail des élections tunisiennes) https://www.tnelectionportal.org/.

Elle publiera aussi une déclaration préliminaire des résultats lors d’une conférence de presse prévue le 16 septembre, précise la même source.

L’Institut républicain international et l’Institut national démocratique sont des organisations indépendantes à but non lucratif et non partisanes œuvrant pour consacrer la liberté et les institutions démocratiques partout dans le monde. Leur action vise à renforcer la participation citoyenne et le principe de redevabilité dans les affaires gouvernementales ainsi que la mise à contribution des citoyens dans la planification gouvernementale.