Présidentielle 2019 : Moussi à Tozeur, “améliorer l’infrastructure pour renforcer le développement”

La présidente du parti destourien libre, Abir Moussi a souligné, mardi, l’importance d’améliorer l’infrastructure de base pour renforcer le développement régional.

Lors d’une visite dans la localité de Dghoumès à Tozeur et au marché central de la ville, dans le cadre de sa campagne électorale pour la présidentielle, Moussi a indiqué que son programme comporte plusieurs points liés à la consolidation de l’infrastructure dans les régions et la promotion des zones touristiques dont le gouvernorat de Tozeur pour inciter les investisseurs et les touristes.

Par ailleurs, la candidate à la présidentielle a souligné qu’une fois élue, elle veillera à l’instauration d’une politique sécuritaire qui favorise la stabilité et le respect des droits de l’homme.

Egalement, l’effort sera axé, à travers les prérogatives diplomatiques du président de la République, sur l’adoption d’une diplomatie économique dynamique et efficiente, la création des richesses et des projets pour fournir de l’emploi et améliorer le niveau de vie, a-t-elle ajouté, rappelant son intention de proposer l’instauration d’un conseil de la diplomatie économique ainqi que le changement du régime politique actuel vers des prérogatives plus larges accordées au pouvoir exécutif.