Tunisie : Les prochaines échéances électorales au centre de la réunion du Conseil supérieur des armées

Le Conseil supérieur des armées, s’est réuni, vendredi, au Palais de Carthage, sous la présidence du président de la République par intérim, Mohamed Ennaceur, dans le cadre du suivi des activités du ministère de la Défense nationale et de ses programmes.

La réunion a examiné la situation générale des forces armées et les préparatifs en vue d’assurer les échéances électorales à venir, en coordination avec le ministère de l’Intérieur, l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) et les diverses structures concernées, selon un communiqué de la Présidence.

Les participants ont, également, discuté de la coopération militaire entre la Tunisie et un certain nombre de pays frères et amis, ainsi que de la coordination entre le ministère de la Défense nationale et le ministère de l’Intérieur dans la lutte contre le terrorisme et la protection des frontières.

Ennaceur a salué les efforts de tous les employés des institutions militaire et sécuritaire, à la suite du succès de la récente opération anticipative menée à Hidra, dans le gouvernorat de Kasserine, et leur disponibilité en toutes circonstances.