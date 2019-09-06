Tunisie : Découverte d’un cobra près d’un tribunal

صفاقس: أفعى ”كوبرا” بمقر محكمة الناحية! (فيديو)_____________________________عثر عدد من العاملين بمحكمة الناحية بعقارب التابعة لولاية صفاقس، اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019، على أفعى ”كوبرا” أمام مقر المحكمة بالجهة.ونشر الناشط بالمجتمع المدني بالجهة سامي البحري، مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يؤكّد صحة الواقعة، مشيرا إلى أنّ الوضع البيئي في عقارب أصبر من خطير جدا.وأضاف سامي البحري:”الناس تتناقش على الكوبرا السوداء وموطنها واش جابها لعقارب.. موش فخرة انوا انهبطوا حاجات كيما هكا على مسقط راسنا..اما يا ناس رانا والله ميتين.. ميتين بالحياة ..ميتين بالتلوث..ميتين بالكنسار..ميتين بالسم..في عقارب المنسية..ماللخر الي يحب يكون معانا في حربنا على الارهاب البيئي الي صاير في بلدتنا و الموت اليومي الممارس ضدنا وسط صمت السياسيين و الحكومة و الي ما يحبش يعاونا بالسكات”.وتابع قائلا: ”عقارب بها مصب جهوي للنفايات و مصب جهوي للمرجين هو الاكبر في العالم و فيها واد خرا حشاكم متاع اوناص طولوا 8 كلم و وسط محمية طبيعية و فيها شركات تلوح في فضلاتها في الطبيعة ( دجاج جيفة و كردونة و دوايات و مواد سامة ) وكل شئ موثق و ما خفي كان أعظم .. و فيها زادة مجموعة صغيرة من الشباب الي مسلمة في كل شئ و تحارب في مافيات و عصابات و تدافع على حق بلدتها في بيئة سليمة و حق صغارها في العيش و الحياة”.

Publiée par Bechir Ayeb Ayeb sur Jeudi 5 septembre 2019