Kébili-Elections : Fiche technique

Le gouvernorat de Kébili a été créé le 7 septembre 1981.

-Situation géographique : Sud de la Tunisie, bordé par le gouvernorat de Gafsa au nord, Tataouine au sud, Tozeur et les frontières avec l’Algérie à l’ouest et les gouvernorats de Gabès et de Médenine à l’est. La région se situe à 500 Km de Tunis et à 100 Km des aéroports de Gabès, Gafsa et Tozeur.

-Superficie : 22454 Km², soit 14 % de la superficie de la Tunisie.

-Nombre d’habitants : 218167 habitants (statistiques janvier 2019), soit sept habitants par Km².

-Nombre de délégations : 7 (Kébili-Sud, Kébili-Nord, Douz-Sud, Douz-Nord, Souk Lahad, El Faouar et Rejim Maâtoug)

-Nombre de municipalités : 9 (Kébili, Douz, El Faouar, Souk Lahad, Rjim Mâatoug, Bechli Blidet Jerssin, Bechri Fatnassa Naga, Jemna et El Galâa.

-Activité économique : Production des dattes (200 mille tonnes par an, soit 65 % de la production nationale) et Tourisme (28 hôtels).

-Nombre d’électeurs inscrits : 104271 (84 mille aux élections de 2014)

-Nombre de centres de vote : 82

-Nombre de bureaux de vote : 215

-Nombre de sièges à l’ARP: 5

-Nombre de listes candidates : 34 listes (16 partisanes, 10 indépendantes et 8 de coalition).