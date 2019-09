Tunisie – FIC55 : Le spectacle de Nassif Zeitoun à la première place des meilleures ventes de tickets

Le chanteur syrien Nassif Zeitoun est placé à la première et la seconde place dans la liste des spectacles dont les tickets ont été les plus vendus pour ses deux concerts respectifs donnés dans le cadre de la 55ème édition du festival International de Carthage (FIC), informe un communiqué de presse de la Cité de la culture.

L’artiste libanais Ragheb Alama s’est hissé à la troisième place suivi du comédien Lotfi Abdelli à la quatrième, le spectacle soufi “Ziara” à la cinquième place et le rappeur Soolking à la sixième.

L’artiste tunisien Saber Rebai vient à la septième place puis Tarak Al Arabi Tarkan et ses enfants dans la huitième place, Nour Mhanna dans la neuvième place et Lotfi Bouchnak dans la dixième place des spectacles qui ont vendu le plus de tickets dans la 55ème édition du FIC.

Du côté de la présence des festivaliers incluant la vente des billets, les invitations et les cartes d’accréditation, le spectacle de Saber Rebai s’est hissé à la première place, suivi de Ragheb Alama à la seconde place et Lotfi Abdelli dans la troisième place et Slooking à la quatrième.

Les deux concerts du chanteur Nassif Zeitoun se trouvent respectivement à la cinquième place et la septième place. Le spectacle Ziara s’est placé à la sixième place.

Dans le même contexte, l’artiste tunisien Lotfi Bouchnak est à la huitième place suivi de Nour Mhanna à la neuvième et Tarak al Arabi Tarkan et ses enfants à la dixième place.