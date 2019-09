Tunisie : L’amélioration des conditions du pèlerinage au centre d’une réunion au ministère des Affaires religieuses

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, a reçu, mercredi, au siège du département, plusieurs pèlerins. Cette réunion s’inscrit dans le cadre des efforts visant à mieux connaître les préoccupations des pèlerins et les difficultés rencontrées, a souligné le ministre à cette occasion.

Le but étant, selon lui, d’éviter à l’avenir les dysfonctionnements, améliorer les services pour les prochaines saisons et garantir les meilleures conditions de séjour aux pèlerins tunisiens dans les lieux saints.

Adhoum a indiqué que la commission nationale du pèlerinage et de la Omra qui regroupe les représentants des ministères des Affaires religieuses, de la Santé et du Transport, la Société des services nationaux et des Résidences ainsi que la présidence du gouvernement et tous les intervenants, œuvre à renforcer la coordination afin de garantir la réussite de la saison de pèlerinage.

Et de préciser que l’Etat a contribué au paiement du tarif du Hadj pour cette année à raison de 1400 dinars, réduisant ainsi le coût du pèlerinage à 13896 dinars.

Le ministre a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d’évaluer la saison du pèlerinage avec les pèlerins et de prendre en considération leurs propositions afin de pallier les insuffisances enregistrées.

Pour leur part, les pèlerins ont appelé à réduire le coût du pèlerinage devenu trop cher, selon eux, de sorte qu’il est désormais inaccessible pour les classes moyennes, principale catégorie sociale de la société tunisienne.

Ils ont aussi appelé à améliorer davantage l’encadrement des pèlerins de manière permettant l’accomplissement des rites du pèlerinage dans les meilleures conditions.