Tunisie – Election présidentielle 2019 : Zbidi s’engage à rétablir le prestige de l’Etat

Abdelkrim Zbidi, candidat indépendant à l’élection présidentielle anticipée 2019, s’est engagé, mercredi, lors d’une visite à Jendouba dans le cadre de sa campagne électorale, de restaurer le prestige de l’Etat en garantissant une justice équitable et indépendante et en luttant contre le terrorisme et le crime sous toutes ses formes.

Zbidi a promis aussi de tout mettre en œuvre pour lutter contre la corruption et l’anarchie et rétablir la confiance entre l’Etat et les citoyens, la citoyenneté étant une partie intégrante du prestige de l’Etat, estime-t-il.

S’adressant à ses partisans et aux citoyens rassemblés à la Place de la République à Jendouba, Zbidi a estimé que le développement et le désenclavement des zones frontalières est impératif compte tenu de leur rôle dans la protection de la sécurité et de la stabilité du pays.

“La stabilité de l’Etat est tributaire de la stabilité des habitants de cette zone”, a-t-il souligné, estimant qu’il est impératif de leur garantir les conditions d’une une vie digne et de lutter contre les menaces terroristes.

“Si je suis élu président, je mettrai tout en œuvre pour parachever la partie restante des travaux de l’autoroute reliant Bou Salem à la frontière tuniso-algérienne”, a-t-il encore promis. Zbidi s’engage également à réhabiliter l’hôpital régional de Jendouba et à en améliorer les services et à sortir les villages qui souffrent encore de la pauvreté et du chômage de l’isolement.

Le nombre d’électeurs inscrits dans la circonscription de Jendouba dépasse les 272 mille.