Cérémonie au palais de Carthage à l’occasion de la fête de la femme

Le président de la République par intérim, Mohamed Ennaceur, a présidé, jeudi 15 août au palais de Carthage, une cérémonie organisée à l’occasion de la fête nationale de la femme.

A cette occasion, Ennaceur a décoré plusieurs personnalités féminines en hommage à leurs compétences, aptitudes et contributions dans leurs champs d’activités et pour leurs actions et militantisme en vue de consacrer les hautes valeurs de la République et de la démocratie.

Liste des personnalités décorées par le chef de l’Etat:

Commandeur

– Saida Ben Garrache: première conseillère auprès du président de la République chargée des relations avec la société civile et porte-parole du président de la République.

– Raoudha Labidi Zaafran: présidente de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes.

Officier

– Aida Kelibi: conseillère auprès du président de la République chargée des relations avec les médias.

– Noura Zeneti: présidente du comité général des services communs à l’Assemblée des représentants du peuple.

– Souad Snoussi: directrice générale, conseillère à l’Assemblée des représentants du peuple.

– Assia Al Atrous Bou Guerra: journaliste au journal Essabah.

– Kalthoum Stara Barkallah: membre de la fédération générale des retraités relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

– Wajiha Jendoubi: actrice.

– Nadia Belhassen Belhareth: TUNISAIR.