Tunisie – Election Présidentielle : Munadhara initiative affirme sa disposition à travailler avec les structures concernées par les élections

L’Association “Munadhara initiative” qui avait préalablement annoncé son intention d’organiser des débats publics entre les candidats à l’élection présidentielle a affirmé sa disposition à coordonner avec toutes les structures concernées par le processus électoral, à savoir la HAICA, l’ISIE, la Télévision nationale et les chaines privées.

Dans un communiqué paru dimanche, suite aux déclarations de Hichem Snoussi, membre de la HAICA à l’agence TAP, concernant l’importance des débats publics et le rôle que peut jouer cette initiative dans ce sens, elle a aussi souligné la nécessité d’œuvrer à construire un projet conforme aux normes internationales afin de sensibiliser le citoyen et d’offrir un espace de dialogue constructif entre les différents candidats aux élections de 2019.

“Munadhara initiative” a également fait savoir qu’elle a eu, durant les dernières semaines, une série de rencontres avec des hauts cadres des différentes parties prenantes du processus électoral (ISIE, HAICA, Télévision nationale, Syndicats des chaines radio et télé privées), concernant ce projet.

Pour mémoire, le membre de la HAICA, Hichem Snoussi, avait déclaré, samedi 10 aout 2019, à la TAP, que ” l’organisation de débats entre les candidats à l’élection présidentielle doit répondre à des conditions précises “.

Il a également expliqué que la HAICA cherche justement à inscrire cette question dans la décision conjointe avec l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE).

Snoussi a assuré que la HAICA supervisera ces débats conformément aux usages dans les autres pays.

Concernant l’Association “Munadhara initiative” qui avait annoncé son intention d’organiser des débats publics entre les candidats à l’élection présidentielle, il a tenu à préciser que cette question n’est pas ouverte à tous, affirmant que la HAICA n’a pas été contactée à ce propos.

Il est d’usage que les médias publics et privés soient associés à ces débats, a-t-il relevé. Les débats doivent répondre aux critères de l’égalité et la neutralité entre les candidats, en plus du respect du temps accordé aux questions et aux réponses sans intervention du modérateur.

Jeudi dernier, “Munadhara Initiative” a annoncé le lancement de son programme “Tunisia Decides 2019”. Il s’agit d’une initiative de débats arabes ouverts à tous les médias visant à mettre en place un forum indépendant qui s’intéresse au monde arabe.

L’association a indiqué que des débats électoraux seront organisés et diffusés sur des médias audiovisuels en Tunisie et à l’étranger pour permettre aux candidats aux élections présidentielle et législatives de faire connaitre leurs programmes.