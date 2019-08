Tunisie : Arrêt immédiat de l’activité de l’unitié de production du triple super phosphate

Il a été décidé d’arrêter immédiatement l’activité de l’unité de production du triple super phosphate (TSP) exploitée par le Groupe chimique tunisien (GCT) et située au nveau de la route de Sfax km 4, (gouvernorat de Sfax), selon un communiqué du ministère de l’Industrie et des PME.

La même source a souligné que cette décision vient suite aux résultats des visites de contrôle effectuées par les services de la direction de la salubrité au ministère à l’unité précitée, le 14 novembre 2018 et le 18 juillet 2019, dans le cadre du suivi de l’exécution de la décision prise par le chef du gouvernement Youssef Chahed, lors de sa visite au gouvernorat de Sfax les 20 et 21 avril 2017 et relative au démontage des unités polluantes de la Société industrielle d’acide phosphorique et d’engrais (SIAPE) à Sfax, tout en assurant la rénovation des sites et la tabia de phosphogypse.

Le ministère a ajouté que les postes d’emploi seront maintenus ainsi que les privilèges accordés.

Pour rappel, Chahed avait annoncé en marge de la visite qu’il a effectuée à Sfax, en avril 2017, une série de mesures au profit de la région parmi lesquelles le démontage immédiat des unités polluantes de la SIAPE, l’arrêt de toute production polluante,en plus de la réhabilitation du site et de la tabia de phosphogypse.