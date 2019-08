Tunisie – FIC55 : Une soirée aux couleurs de la fraternité et de la joie signée la troupe “Gospel pour 100 voix”

Du rythme, du jazz, du rock et de la spiritualité ont été au menu de la soirée de dimanche à la 55 ème édition du Festival International de Carthage, avec “Gospel pour 100 voix”, l’une des meilleures troupes de gospel au monde.

Durant deux heures et demie sans interruption, les festivaliers ont dansé et savouré l’interprétation des standards du Gospel, musique qui trouve ses origines dans les valeurs de la fraternité et la paix de la culture chrétienne.

La soirée a été ouverte dans le respect de la tradition du Gospel show avec une chorale déjà en transe conduite par la Lady du Gospel Jean Carpenter, chanteuse et cheffe de chœur. Carpenter, qui a captivé l’assistance par sa puissante voix, son sens remarquable de communication avec le public et la générosité d’un cœur immense, a enchanté les festivaliers en interprétant, pieds nus, plusieurs chansons à l’instar de “Sweeping”, “This little light of Mine”.

La soirée s’est poursuivie avec la même intensité émotionnelle et la charge d’amour que Tiffany Andrews. Avec sa voix forte, elle a interprété “Amazing grâce” en invitant le public à danser et chanter pour la paix, l’amour et les valeurs humaines.

Le grand Al Sanders a ensuite enchainé avec une compilation de chants de Gospel traditionnel qui rappelle les origines de cette pratique musicale liée à l’esclavage avant de devenir par la suite une expression musicale à part entière riche d’un répertoire immense s’inspirant de plusieurs genres musicaux dont le Jazz et la Soul Music. Al Sanders était tout simplement sublime avec sa voix exceptionnelle en interprétant les plus grands standards comme “When The Saint Go Marching In”.

Composée de vocalistes et de musiciens représentant 25 nationalités différentes, la troupe “Gospel pour 100 voix” a été créée en 1998 lors de la célébration du 150ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage en France, lorsque ses membres (plus de 100 chanteurs de Gospel du monde entier) ont été appelés à se produire pour la première fois ensemble à Paris-Bercy pour rendre hommage aux valeurs de la fraternité et de l’égalité à l’occasion de cette événement. Depuis cette date, “Gospel pour 100 voix” parcourt le monde et chante la fraternité et la paix.