Obsèques nationales de Caid Essebsi : ton absence est une “douleur” et une “perte” pour la patrie (Mohamed Ennaceur)

La cérémonie des obsèques du président Béji Caid Essebsi a démarré samedi au Palais de Carthage à 11h00 en présence des membres de sa famille, du président de la République par Intérim Mohamed Ennaceur et du chef du gouvernement Youssef Chahed, en plus des dirigeants et chefs d’Etat et de représentants d’organisations internationales et régionales.

Dans son discours d’éloge funèbre, le président de la République par intérim a rendu un vibrant hommage à Béji Caïd Essebsi. Il a déploré la disparition d’un ami et d’un compagnon de combat.

Il a notamment, insisté sur l’engagement de Caïd Essebsi à consacrer la culture du dialogue et du consensus, le qualifiant d'”artisan du consensus national”. “Ton absence est une douleur et une perte pour la patrie”, a-t-il souligné, la voix étouffée de larmes.

Mohamed Ennaceur a passé en revue le long parcours militant de Béji Caïd Essebsi, faisant notamment observer que le defunt a été sollicité après 2011 dans un contexte politique et social très délicat marqué par des conflits, des divisions dans la classe politique et des protestations sociales. Malgré cela, Caïd Essebsi est parvenu à assurer la transition démocratique et à réussir les premières élections démocratiques en Tunisie. Et après son accession à la magistrature suprême, Caïd Essebsi a poursuivi son engagement à mener à terme la transition démocratique et faire du consensus national le leitmotiv de ce choix, a-t-il tenu à rappeler.