Tunisie : Des dispositifs exceptionnels pour assurer les obsèques officielles du président Caïd Essebsi (Intérieur)

Les services du département de l’Intérieur ont pris des mesures exceptionnelles et mobilisé tous les moyens logistiques et humains pour assurer, samedi, la sécurité des points de passage du cortège funèbre transportant la dépouille du président de la République Béji Caid Essebsi.

Dans un communiqué rendu public, vendredi, le ministère a fait savoir qu’il a mis en place plusieurs dispositifs exceptionnels pour sécuriser les obsèques, et ce, dès l’annonce du décès du président de la République.

Il s’agissait de sécuriser le périmètre de l’hôpital militaire et celui du Palais de Carthage, ainsi que les itinéraires entre les deux lieux cités.

Le département a indiqué dans ce sens qu’il s’est chargé vendredi de sécuriser et d’accompagner la dépouille mortelle de Caïd Essebsi depuis l’hôpital militaire et jusqu’au Palais présidentiel de Carthage.

Il a, également, mis en place un dispositif complet réservé à l’accueil des invités de la Tunisie notamment les Rois, Emirs et les chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que les représentants des différentes organisations internationales et régionales.