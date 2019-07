Tunisie : La pensée extrémiste continue à attirer les jeunes en Tunisie (Mokhtar Ben Nasr)

Le président de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme Mokhtar Ben Nasr a déclaré lundi que la pensée extrémiste continue à attirer les jeunes en Tunisie.

S’exprimant au cours d’un atelier de réflexion organisé par le Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales (CERES), il a relevé que la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme comporte la prévention, la protection, le suivi et la riposte.

La Commission de lutte contre le terrorisme œuvre à appliquer les plans sectoriels de lutte contre ce fléau et supervise les financements internationaux consacrés à la recherche scientifique en matière de lutte antiterroriste, a-t-il expliqué.

Le représentant résidant du programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) Steve Utterwulghee a, de son côté, affirmé le soutien de l’organisation onusienne au Fonds dédié à la recherche scientifique sur l’extrémisme violent en Tunisie et aux efforts de lutte antiterroriste dans le pays.

Le terrorisme, a-t-il, fait observer, est un phénomène complexe difficile à comprendre et à analyser dans la mesure où il diffère d’un contexte à un autre. Il a mis en évidence le rôle des chercheurs dans ce sens.

Présent à la rencontre, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Slim Khalboussi a insisté sur le besoin de comprendre, d’analyser et d’expliquer le terrorisme pour pouvoir apporter les solutions appropriées à ce fléau et les appliquer.

Pour le ministre, la recherche peut aider au développement des programmes scolaires pour mieux immuniser la société contre le terrorisme.