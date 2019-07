Tunisie : Une nouvelle application pour les femmes atteintes du cancer du sein

Chokri Hamouda, directeur général des soins de santé de base au ministère de la Santé, assuré qu’une application téléphonique dénommée “mobile suivi” sera bientôt lancée dont l’objectif est la prise en charge des femmes atteintes du cancer du sein.

Selon ses dires, cette application facilitera, via les nouvelles technologies, l’accès des patientes au traitement, en recevant des SMS les informant des rendez-vous et des lieux de dépistage (le plus proche centre de santé) et des séances de radiothérapie.

Hamouda souligne que le taux de détection précoce du cancer du sein est très faible en Tunisie, et que le nombre des femmes atteintes du cancer du sein s’élève à 3 300 par an…