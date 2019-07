L’Espérance annonce le recrutement de 7 joueurs dont 4 algériens

L’Espérance sportive de Tunis a annoncé sur sa page officielle avoir recruté sept joueurs dont 4 algériens, pour renforcer l’équipe première en vue de la nouvelle saison 2019/2020.

Le club sang et or rappelle-t-on, qui a indiqué dimanche avoir engagé l’attaquant ivoirien du CA Bizertin, Ibrahim Ouattara pour deux saisons, s’est également attaché les services du jeune gardien international olympique de l’AS Gabès, Mohamed Sedki Debchi (19 ans) pour 3 ans, le milieu de terrain du CA Bizertin Fedi Ben Chougs (24 ans) pour 3 ans et 4 joueurs algériens: l’ailier gauche du Difaâ Riadhi Baladiat Tadjenan, Bilel Bensaha (25 ans) pour 4 ans, le défenseur de l’ES Sétif Abdelkader Bedrane (27 ans) pour 3 ans, le latéral gauche de la JS Kabylie Ilyes Chetti (24 ans) pour 4 ans et le milieu de terrain de l’USM Alger, Abderraouf Benguit (23 ans) pour 4 ans.

L’Espérance s’est en revanche séparé du camerounais Franck Kom parti au FC Rayan du Qatar, Saad Bguir, Bilel Mejri et Ali Jemal tous les trois en fin de contrat.

Le champion en titre reprendra les entrainements lundi soir au Parc B à partir de 18h00.