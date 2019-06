Tunisie – Attentats : Des associations tunisiennes manifestent à Paris contre le terrorisme

Des associations démocratiques tunisiennes en France ont organisé, vendredi 28 juin 2019, un rassemblement place André Tardieu, non loin de l’Ambassade de Tunisie à Paris, afin de manifester leur solidarité avec le peuple tunisien face au terrorisme.

Une trentaine de personnes ont répondu à l’appel de ces associations lancé immédiatement après les attentats qui viennent de frapper la ville de Tunis jeudi. Le groupe de manifestants était composé principalement de représentants ou des membres des associations et partis politiques tunisiens mais aussi étrangers (de France, de Turquie, du Maroc ou d’Algérie…)

Tous les participants ont insisté sur la nécessité de soutenir encore d’avantage la Tunisie dans ces heures difficiles, seul pays à avoir réussi sa transition démocratique après le Printemps Arabe, et plus encore avec les élections législatives et présidentielle à venir. Chacun souhaitant aussi que ces attentats n’affectent pas la saison touristique qui commence.

Parmi les associations organisatrices de ce rassemblement figurent la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR), l’Association Démocratique des Tunisiens en France (ADTF), l’Association des Tunisiens de France (ATF), le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT), et le Réseau-Euro-Maghrébin-Citoyenneté et Culture (REMCC).

Deux attentats-suicide perpétrés dans la capitale tunisienne jeudi visant les forces de l’ordre ont fait un mort et huit blessés, sans tenir compte des deux kamikazes, rappelle-t-on.