Médias : Coopération entre l’agence TAP et l’agence WAFA

Un accord de coopération a été signé, vendredi 28 juin 2019, entre l’Agence Tunis-Afrique-Presse et l’agence de presse palestinienne (WAFA) portant sur l’échange d’informations et de formation.

L’accord a été signé par le Président-directeur général de la TAP, Rachid Khechana, et le superviseur général des médias officiels palestiniens, Ahmed Assef, en présence de la délégation l’accompagnant et l’ambassadeur de Palestine à Tunis, Hayel Fahoum.

Cet accord, indique Rachid Khechana, contribuera au renforcement de la coopération entre les deux organes de presse, en particulier en formation et échange des contenus journalistiques.

Il permettra à la TAP de développer les moyens de soutenir la cause palestinienne et de consolider les relations professionnelles entre les deux agences. “Nous allons œuvrer pour que les journalistes des deux agences participent à des sessions de formation régionales et internationales, en Tunisie ou en Palestine”, promet Khechana.

De son côté, Ahmed Assef a tenu à préciser que cet accord, loin de constituer le début d’une coopération entre les deux parties, il concrétise la solidité des liens de longue date établis entre les deux organes, notamment durant la période où l’agence Wafa faisait l’objet de blocus et de restrictions.

Il a rappelé qu’au moment où la Tunisie a accueilli les dirigeants palestiniens sur son sol, la TAP a assuré le rôle de presse palestinienne.

L’ambassadeur palestinien a, pour sa part, relevé que cet accord passé avec l’Agence TAP est à même de servir la cause palestinienne auprès de l’opinion publique arabe et internationale, à travers ses canaux de communication en africain et en Europe.