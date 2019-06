CAN 2019 : La Tunisie accrochée par une sélection angolaise très appliquée

Le onze national tunisiene a été accroché par une sélection angolaise bien appliquée, sur le score de 1 but partout, en match comptant pour la 1re journée de la CAN 2019 (Groupe E), disputé lundi soir à Suez.

Les buts ont été inscrits par Youssef Msakeni (33 sp) pour la Tunisie et Djalma (73) pour l’Angola. L’autre match du groupe oppose dans la soirée le Mali à la Mauritanie.

Les Angolais retrouvent une phase finale de CAN après six ans d’absence et souhaitent confirmer leur retour au premier plan en tentant de se qualifier pour les huitièmes de finale. Les Tunisiens font, quant à eux, figure de favori dans cette poule E composée de l’Angola, du Mali et de la Mauritanie. Ils devront confirmer ce statut durant le premier tour.

Devant plus de 20 mille supporters, les deux sélections sont d’emblée entré dans le vif du sujet. A la 3e, une première alerte pour la Tunisie, par l’intermédiaire de Naim sliti qui part dans le dos de la défense angolaise mais se fait rattraper au dernier moment dans la surface de réparation.

Tout de suite après, l’Angola réplique à la 5 avec une frappe lointaine de Herenilson, capté en deux temps par Ben Mustapha.

Les tunisiens tentent de poser le ballon et les deux équipes se neutralisent en début du match.

Au fil des minutes les Palancas Negras prennent confiance et passent par les côtés pour déstabiliser la défense tunisienne.

De leur côté les aigles de Carthage éprouvent des difficultés dans le jeu de passes devant une défense angolaise regroupée bien en place, mais parviennent à la 16e à finir une action par une tentative lointaine de Kechrida non cadrée.

L’Angola reste menaçant avec une accélération de Mateus. Ce dernier réalise un centre et trouve dans la surface Djalma qui effectue une reprise sans cadrer son tir (19).

Après vingt minutes de jeu, les Tunisiens sont bousculés dans le jeu. Les Angolais impressionnent en effet sur le plan tactique et Chaalali écope d’un carton jaune à la 28e pour un tacle à retardement sur un angolais dans l’entrejeu.

La délivrance pour la Tunisie intervient à la 32e lorsque Sliti est accroché dans la surface par Peizo qui est pris par le crocher de ce dernier. Tessema siffle un penalty transformé par le capitaine Youssef Msakni.

Les Angolais assommés par ce but tunisien appliquent un bloc très et les hommes d’Alain Giresse gèrent parfaitement leur courte avance, préservée jusqu’au retour aux vestiaires.

Avec l’entame de la deuxième mi-temps, les Palancas Negras qui ont procédé à deux changements avec les entrées de Gelson et Gerado, se montrent percutants dans le jeu offensif mais manquent de précision dans le dernier geste.

Pas inspirés dans le jeu, les tunisiens se reposent sur des frappes lointaines avec notamment une tentative non cadrée de Kechrida.

Giresse procède alors à un premier changement avec la sortie de Chaaleli et l’entrée de Sassi à la 69e.

Quelques minutes après, Youssef Msakni s’infiltre dans la surface de réparation angolaise et tente un dribble puis s’écroule, sans impressionner l’arbitre éthiopien Bamlak Tessema.

A la 73e, les Palancas Negras égalisent contre toute attente. Mateus provoque la défense centrale tunisienne et déclenche une frappe à l’entrée de la surface. Son tir, mal repoussé par Ben Mustapha, est récupéré par Djalma qui marque de près dans le but vide.

A la 79e, Giresse effectue un deuxième changement en remplaçant Sliti par Badri pour dynamiser l’animation offensive, mais les Angolais maintiennent leur pression dans le camp tunisien depuis leur égalisation.

A la 83e, les Aigles de Carthage jouent rapidement un coup franc avec une combinaison Msakni-Khazri. Le deuxième croise trop son tir dans la surface de réparation angolaise.

Peu avant le sifflet final, la Tunisie joue son va tout dans avec une percée solitaire de Msakni qui se termine par une frappe trop axiale dans la surface angolaise. Elle concède finalement le un nul d’entrée et devra se racheter lors de la seconde journée, face au Mali, vendredi 28 juin (16h30/15h30 HT), alors que la Mauritanie sera opposée samedi 29 juin à l’Angola à la même heure.