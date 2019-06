Noureddine Taboubi : « A l’étranger je porte la Tunisie, en Tunisie, je porte les travailleurs »

En visite officielle aux Etats-Unis, des hautes personnalités dont Christine Lagarde, DG du FMI, posent la question suivante à Noureddine Taboubi SG de l’UGTT : ” vous êtes très critique quant à l’exercice gouvernemental dans votre pays, pourquoi vous défendez ici bec et ongles leurs politiques ?” Et lui de rétorquer : “mes conflits avec mes partenaires, je les traite dans mon pays avec les responsables et les autorités tunisiennes. Quand je suis à l’étranger, il y a une seule Tunisie et je la défends sans distinguer qui fait quoi. Quand je suis à l’étranger je porte la Tunisie, quand je suis dans mon pays, je porte les travailleurs”.

La souveraineté et son respect ne sont pas à la portée de tout le monde et il y en a qui se sont habitués à aller pleurnicher auprès des ambassades étrangères et se plaindre de leur pays. Nous avons même eu pour notre grand malheur un Président qui nous dénigre sur la chaîne d’une télévision arabe dans un pays qui ne peut se comparer à nous civilisationnellement, politiquement et culturellement !

Noureddine Taboubi qui a affirmé être très inquiet s’agissant de la situation alarmante de l’économie nationale a indiqué lors d’une rencontre à Tunis qu’il n’a pas peur de se remettre en question et que l’autocritique ne l’effraye.

Parlant de la productivité, il a déclaré : nous sommes trois à en assumer les responsabilités : nous en tant qu’UGTT nous devons lui accorder l’importance qu’elle mérite, l’Etat doit assurer en matière de transport et de logistique et les patrons des entreprises doivent veiller à donner leurs droits aux travailleurs et leur garantir des conditions de travail dignes. « Vous trouvez normal que les gens travaillent dans une usine de textile dont la toiture est en zinc dans une chaleur pareille ? »

Et pour ce cas précis, il a raison !

A.B.A