CAN-Egypte 2019 : LA CAF veut faire appel à des arbitres européens pour superviser la VAR

La Confédération africaine de football (CAF) est en train d’étudier la possibilité de faire appel à des arbitres européens pour superviser la VAR (ndlr: assistance vidéo à l’arbitrage) à partir du deuxième tour de la Coupe d’Afrique des nations CAN-Egypte 2019, rapporte la fédération tunisienne de football sur sa page officielle facebook, mercredi.

Cette décision de la CAF rappelle-t-on, intervient suite aux évènements de la finale retour de la ligue des champions d’Afrique disputée le 31 mai dernier à Radès entre l’Espérance Sportive de Tunis et le Wydad de Csablanca, qui avait été interrompue pendant une heure et demi, après la protestation de l’équipe marocaine contre le refus du but de l’égalisation par l’arbitre pour une position d’hors-jeu sans possibilité d’avoir recours à la VAR.

Après le refus du Wydad de reprendre le jeu, alors qu’il était mené au score (1-0), l’Espérance a été proclamée championne d’Afrique, conservant le titre pour la deuxième saison de suite Réunie à Paris le 5 juin dernier la CAF avait alors à la grande suprise génerale, décider de faire rejouer la finale retour entre l’Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca, sur un terrain neutre, “pour absence de conditions de sécurité normale pour le déroulement d’un match”, rappelle-t-on et l’affaire est désormais entre les mains tribunal arbitral du sport (TAS) saisi par les deux clubs.

Sur un autre plan, la CAF a annoncé la formation de deux comités de discipline et d’appel pour la Coupe d’Afrique des nations.

La commission de discipline qui sera dirigée par Raymond Hack (Afrique du Sud) est composée de quatre membres, Karam Kurdi (Egypte), Yassine Othman (Djibouti), Raoul Romanian (Madagascar) et Youssef Ali (Comores) tands que la commission d’appel est présidée par Abdelhakim Othman (Nigéria), (président) et formée de Andy Kwame (Libéria) et Bahi Mustapha (Iles Maurice).

LA CAN 2019 débutera ce vendredi 21 juin en Egypte et se poursuivra jusqu’au 19 juillet.