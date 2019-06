Tunisie – Enseignement supérieur : Réunion sur la réforme du réseau universitaire ISET

Une séance de travail tenue récemment entre Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et les directeurs des Instituts supérieurs des études technologiques (ISET), consacrée à la mise en œuvre de la réforme de ce réseau universitaire, indique un communiqué du ministère.

Khalbous a insisté, à cette occasion, sur l’importance du réseau des ISET dans le paysage universitaire tunisien qui se distingue, a-t-il dit, par une couverture territoriale exhaustive et unique, une dynamique remarquable du point de vue de l’employabilité, de l’entrepreneuriat et de la certification ainsi qu’en matière de recherche appliquée et de formation professionnalisante en partenariat avec le tissus économique local.

Toutes ces particularités constituent un précieux acquis qui se doit d’être préservé et consolidé par l’accélération de la mise en œuvres de réformes concrètes inspirées des résolutions des Assises nationales de la réforme universitaire et construites autour des ambitions et propositions du Corps des Enseignants Technologues et de tous les acteurs de ce réseau, a ajouté le ministre.

Cette séance de travail a été couronnée par un ensemble de recommandations, à savoir l’organisation de trois ateliers thématiques concomitants axés sur la révision des statuts des Enseignants Technologues, l’amélioration de la gouvernance du réseau des ISET et le renforcement de sa spécificité, ainsi que la restructuration de la recherche appliquée et des centres d’entrepreneuriat. Des notes de cadrage thématiques seront conçus, synthétisant les recommandations de ces trois ateliers, rappelle la même source.

La réunion a permis également de décider d’organiser les Assises Nationales de mise en œuvre de la réforme des ISET au cours du mois de novembre 2019, pour valider les résolutions et orientations faisant l’unanimité des acteurs de ce réseau universitaire, précise le communiqué.