Tunisie : Campagne nationale de lutte contre le cancer du sein en septembre prochain ciblant 500 mille femmes

Le ministère de la Santé lancera, en septembre prochain, une campagne nationale de lutte contre le cancer du sein qui ciblera environ 500 mille femmes sur l’ensemble du territoire de la République, selon un communiqué publié, vendredi, par la présidence du gouvernement.

Cette campagne permettra aux bénéficiaires de subir des tests de dépistage, indique la même source qui souligne que le ministère de la Santé estime que 1500 nouveaux cas de cancer du sein seront diagnostiqués au cours de cette période.

Participeront à cette campagne les parties concernées par la prévention et le traitement du cancer du sein dans les établissements de santé publics et privés, les organisations et les associations actives dans le domaine de la santé et les caisses de sécurité sociale et d’assurance maladie. Les organisateurs auront, en outre, recours à des personnalités de la télévision et du sport pour promouvoir la campagne.

Cette campagne a été annoncée lors d’une réunion, vendredi, au siège de la présidence du gouvernement à la Kasbah entre le secrétaire général du gouvernement, Riyadh Mouakhar et la ministre de la Santé par intérim, Sonia becheikh.

La ministre a appelé, à cette occasion, à former trois commissions chargées de l’organisation de cette campagne. La première s’occupera des campagnes de sensibilisation dans les moyens d’information et les réseaux sociaux, la deuxième se chargera de garantir tous les moyens logistiques favorisant la réussite de la campagne et la troisième du suivi des recommandations.

De son côté, Riyadh Mouakhar a fait part de la disposition du gouvernement à garantir toutes les conditions permettant de faire réussir cette campagne.

Selon les statistiques du ministère de la Santé, une augmentation de l’incidence du cancer du sein chez les femmes a été constatée avec 3166 nouveaux cas en 2018.