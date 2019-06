Tunis Fashion Week 2019 : Belgian Urban Corner du 13 au 16 juin 2019

L’équipe du festival “what’s up Brussels” sera à Tunis lors de Tunis Fashion Week 2019, pour animer un Belgian Urban Corner du 13 au 16 juin 2019 au village des créateurs à Gammarth, informe un communiqué de presse de What’s up Tunis.

Organisé par S.H.I.N.E Prod, une association bruxelloise active dans le paysage socio-culturel, le “What’s Up Brussels Festival” pensé par la belgo-tunisienne connue sous le nom d’Ammouna, est un événement multidimensionnel qui célèbre la création de mode, la musique, la danse, l’art graphique et culinaire, issues de tous les horizons et qui s’expriment dans l’espace urbain.

“What’s up Brussels Festival” s’exportera le temps de la Fashion Week, avec la participation de plusieurs créateurs et artistes venant de Belgique, dont Amin Bendris (Photographe-Réalisateur), Camille Yembe (Chanteuse), Angelina Bruno (Danseuse), Frarrah Winfrey (directrice artistique du pôle Mode BigBen, double champion de Belgique de Bratbox), Maxime Edward (Designer), Réda Faklani (Designer), Selecta Killa (DJ), Nemo (street Artist-Graffeur) etc.

Par ailleurs, un programme varié a été préparé avec des expositions, des prestations artistiques, des ateliers et des battles avec des jeunes tunisiens.