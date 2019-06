Qualifs Euro-2020 : l’Espagne fait plier la Suède et poursuit son sans faute

L’Espagne a remporté le match le plus corsé de sa campagne des éliminatoires de l’Euro-2020, lundi à Madrid contre la Suède et son brillant gardien Robin Olsen, qui n’a craqué que dans la dernière demi-heure (3-0).

C’est du capitaine de la sélection espagnole, Sergio Ramos, qu’est finalement venue l’ouverture du score à la 64e minute, après une main dans sa surface de Sebastian Larsson, premier accroc d’une équipe de Suède parfaitement en place défensivement pendant une heure.

Devant son public du stade Santiago Bernabeu, Ramos n’a pas flanché pour délivrer les siens. Et ce but a libéré ses coéquipiers: Alvaro Morata a doublé la mise, aussi sur penalty (85e), et Mikel Oyarzabal a clos les débats deux minutes plus tard (87e) d’une frappe enroulée.

C’est donc une campagne tranquille qui se profile pour l’Espagne dans ces qualifications: elle vient de s’adjuger sa 4e victoire en quatre rencontres d’éliminatoires, de plus contre l’adversaire le plus coriace du groupe F.

La route de la qualification pour le prochain Euro s’ouvre: avec 12 points, contre 7 aux Suédois comme aux Roumains, la Roja peut voir venir alors qu’il lui reste six rencontres à jouer. La prochaine, en Roumanie le 5 septembre, sera déjà déterminante car en cas de victoire, les Espagnols auraient un matelas quasi irréversible d’au moins sept points d’avance sur le troisième du groupe, première équipe non qualifiée directement pour l’Euro.

L’Ukraine a elle aussi consolidé sa place de leader dans le Groupe B (10 pts) à la faveur de son succès sur le Luxembourg, qui conserve sa deuxième place à égalité de points avec la Serbie. Les Portugais de Cristiano Ronaldo, tenants du titre et tout juste vainqueurs de la Ligue des nations, pointent à la 4e place (2 pts) mais comptent deux matches en moins.

Dans le groupe D, l’Irlande, qui a battu Gibraltar 2 à 0, garde la distance (1re, 10 pts), et le Danemark, à la faveur de sa victoire 5 à 1 sur la Géorgie, remonte à la 2e place (5 pts) devant la Suisse (4 pts) qui compte un match en moins.

La Pologne a consolidé sa position de leader du groupe G (12 pts) en ne laissant aucune chance à Israël, son poursuivant immédiat (2e, 7 pts).

Dans le Groupe A, la République tchèque, vainqueur du Monténégro (3-0), conserve sa deuxième place (6 pts) derrière l’Angleterre qui a le même nombre de points mais une meilleure différence de buts et un match en moins.

Qualifications pour l’Euro-2020, lundi:

Groupe A

Bulgarie – Kosovo 2 – 3

République tchèque – Monténégro 3 -0

Groupe B

Ukraine – Luxembourg 1 – 0

Serbie – Lituanie 4 – 1

Groupe D

Danemark – Géorgie 5 – 1

Irlande – Gibraltar 2 – 0

Groupe F

Espagne – Suède 3 – 0

Malte – Roumanie 0 – 4

Iles Féroé – Norvège 0 – 2

Groupe G

Lettonie – Slovénie 0 – 5

Macédoine du Nord – Autriche 1 – 4

Pologne – Israël 4 – 0