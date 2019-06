Tunisie : Le PDL veillera à accroitre le rendement des ressources humaines et à améliorer les conditions de travail dans les établissements éducatifs (Abir Moussa)

La présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussa a indiqué que son parti veillera dans le cadre de son programme électoral pour les prochaines élections législatives à accroitre le rendement des ressources humaines et à améliorer les conditions de travail dans les établissements éducatifs et à lutter contre les phénomènes de violence et toute forme de délinquance.

En marge d’une conférence organisée par le parti pour présenter les grandes lignes de son programme en matière d’éducation, de formation professionnelle , d’enseignement supérieur, de recherche scientifique et d’innovation technologique, elle a, dans une déclaration aux médias, relevé que le PDL propose dans ce contexte la création d’un centre de documentation, d’information et de recherches sur la délinquance, qui sera chargé d’élaborer des études et de concevoir des stratégies dans ce sens.

Par ailleurs, elle a précisé que son parti veillera à ce que le système éducatif soit cohérent et capable de faire sortir des générations équilibrées et prêtes à s’intégrer dans le marché de l’emploi.

Abir Moussa a tenu à signaler d’autre part que le PDL encourage l’investissement dans le secteur privé dans le domaine de l’éducation afin qu’il complète les efforts de l’Etat tout en préservant la valeur de l’enseignement et sa qualité.

Au sujet des programmes du parti en matière d’enseignement supérieur, Abir Moussa a mentionné que le parti s’emploiera à ce que l’université tunisienne soit une passerelle pour renforcer le développement et l’emploi tout en soulignant la nécessité de réformer le système LMD en faisant sortir certaines filières de ce système à l’instar de la magistrature qui nécessite une formation plus approfondie et rigoureuse.

En ce qui concerne le système de la formation professionnelle, la présidente du parti a indiqué que le PDL œuvre pour que ce système soit une portail pour l’emploi et non pas une alternative pour ceux qui ont échoué.